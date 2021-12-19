Лас-Вегас, США, 19 декабря, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Деррик Льюис победил досрочно своего соотечественника Криса Докоса в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Вегас 45, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 19 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andreas Arcabic UFC

Уже на второй минуте первого из пяти раундов Льюис перевел схватку на ближнюю дистанция и нанес своему оппоненту серию точных правых боковых ударов рукой, чем отправил Докоса на пол октагона.

Отметим, эта победа стала 26-й (22 — досрочно) для 36-летнего Деррика Льюиса при девяти поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся. Для 32-летнего Криса Докоса это поражения стало четвертым при 10 (девять — досрочно) победах.