Лондон, , 07:55 — REGNUM Возможность отправки Великобританией войск в помощь Украине в случае гипотетического нападения России назвал «очень маловероятной» глава минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес 18 декабря в беседе со Spectator.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как пояснил Уоллес, Украина не является членом Североатлантического альянса (NATO), поэтому у неё нет гарантий коллективной безопасности государств, входящих в военный альянс, даже в случае вторжения в страну.

По данной причине, по словам Уоллеса, «очень маловероятно», что кто-то будет отправлять войска на Украину для защиты её территории и противостоять нападению России.

«Мне кажется, это было понятно. Мы не должны обманывать людей, что мы это сделаем», — заключил Уоллес, отметив, что руководство Украины было «осведомлено об этом».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Украине заявили о желании получить от западных партнёров не только оборонительное, но и наступательное вооружение.

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