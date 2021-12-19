Санкт-Петербург, 19 декабря, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Съемки супергеройского фильма «Майор Гром: Трудное детство» стартуют в Санкт-Петербурге весной 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба киностудии Bubble Studios.

Цитата из к/ф «Майор Гром: Чумной доктор». Реж. Олег Трофим. 2021. Россия Фильм «Майор Гром: Чумной доктор»

Первый короткометражный фильм по мотивам комиксов Bubble «Майор Гром» вышел в 2017 году. В 2021 году проект получил продолжение в формате полного метра под названием «Майор Гром: Чумной Доктор».

Следующим фильмом по мотивам комиксов Bubble станет полнометражный фильм «Майор Гром: Трудное детство», в котором будет рассказана предыстория главного героя. Над фильмом будет работать команда предыдущей картины «Майор Гром: Чумной Доктор».

Съёмки фильма начнутся в 2022 году. Премьера запланирована на 2023 год.

Режиссёром фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» стал Олег Трофим. Вышедшая в марте 2021 года картина провалилась в прокате, однако показала хорошие результаты на видеостриминговых платформах.