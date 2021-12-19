Москва, 19 декабря, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Причиной экономического благополучия США являются высокие долги её граждан. Об этом 18 декабря рассказал начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин в беседе с агентством «Прайм».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Эксперт пояснил, что долг США составляет 28 триллионов долларов, а совокупный долг граждан по кредитам — почти 15 триллионов долларов. При этом доходы граждан растут медленнее, в сравнении с долговой нагрузкой. Основная часть долгов приходится на ипотечные кредиты, займы на покупку автомобиля, либо на образование.

Как уточнил Шеин, ситуация в стране остаётся в равновесии благодаря возможности правительства обслуживать свои долги. Для этих целей выпускаются облигации (US Treasuries). В них вкладываются инвесторы и правительства стран по всему миру, так как они считаются надёжным финансовым инструментом. Также свой вклад вносят низкие процентные ставки в стране и возможность выпускать доллары в любом количестве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом намерен отстаивать принятие законопроекта президента США Джозефа Байдена о реорганизации государственной экономики на сумму $2 трлн.