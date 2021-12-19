Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5B стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.

Ракета Falcon 9 Spacex.com

После старта первая ступень носителя совершила успешную посадку на плавучей платформе. Далее спутник Turksat 5B должен достичь геостационарной орбиты.

Космический аппарат массой 4,5 тонны будет использоваться как для военных, так и для коммерческих целей. В январе 2021 года ракетой Falcon 9 на околоземную орбиту был выведен аналогичный спутник связи Turksat 5A.

18 декабря компания SpaceX провела ещё один запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космического стартового комплекса в штате Калифорния. В результате этого старта на околоземную орбиту были выведены 52 спутника группировки Starlink.

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