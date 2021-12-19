Вашингтон, 19 декабря, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5B стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.

Spacex.com Ракета Falcon 9

После старта первая ступень носителя совершила успешную посадку на плавучей платформе. Далее спутник Turksat 5B должен достичь геостационарной орбиты.

Космический аппарат массой 4,5 тонны будет использоваться как для военных, так и для коммерческих целей. В январе 2021 года ракетой Falcon 9 на околоземную орбиту был выведен аналогичный спутник связи Turksat 5A.

18 декабря компания SpaceX провела ещё один запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космического стартового комплекса в штате Калифорния. В результате этого старта на околоземную орбиту были выведены 52 спутника группировки Starlink.