Красноуфимск, Свердловская область, 19 декабря, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Житель Свердловской области перевёл мошенникам 417 тыс. рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

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Гражданину 1968 года рождения позвонил неизвестный и рассказал о якобы попытке завладеть его деньгами. А затем с ним связалась женщина, которая убедила его скачать на телефон приложение. Затем 53-летний мужчина выполнил все манипуляции, навязанные ему мошенниками, в том числе передал им коды из смс сообщений для подтверждения операций. Также гражданин перевёл деньги со своего счёта на так называемый «безопасный».

А затем мужчина узнал, что на него в разных банках оформлены кредиты. После этого он обратился в полицию.