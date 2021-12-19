Манила, , 07:05 — REGNUM До 75 человек возросло число погибших в результате удара тайфуна Rai («Раи») на Филиппинах. Об этом 19 декабря сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

Тайфун

Данные о числе погибших нельзя считать окончательными, так как к многим районам Филиппин до сих пор нет доступа из-за оползней и завалов, а связь отсутствует. Из зоны бедствия были эвакуированы более 300 тыс. человек, в нескольких провинциях отсутствует энергоснабжение и доступ к питьевой воде.

В наиболее пострадавшие от удара стихии районы были направлены военные, спасатели и сотрудники береговой охраны. На остров Бохол отправился корабль военно-морских сил страны с грузом гуманитарной помощи.

В настоящее время тайфун движется на северо-запад, уходя из страны в сторону Вьетнама. По данным национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, эпицентром стихии 19 декабря станет акватория провинции Биньдинь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 19 погибших в результате удара тайфуна Rai («Раи») на Филиппинах.

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