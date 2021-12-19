Забайкальский край, 19 декабря, 2021, 06:43 — ИА Регнум. В забайкальском селе Будюмкан Газимуро-Заводского района накануне, 18 декабря, сломался электрогенератор, из-за чего электропитания лишились 74 частных дома с населением 156 человек, а также местная школа. Как сообщает пресс-служба правительства региона, последствия электроаварии уже устранены.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Доставка генератора

«В село доставили резервный дизельный генератор, провели монтаж оборудования. Электроэнергия подана в дома», — пояснил зампред правительства Забайкальского края Сергей Гордеев.

Резервную станцию доставили из села Верх Усугли.

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