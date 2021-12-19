Яровое, Алтайский край, 19 декабря, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Тепло в дома жителей города-курорта Яровое (Алтайский край), где накануне, 18 декабря, встали два котла муниципальной ТЭЦ, обещают вернуть сегодня. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве промышленности и энергетики, ремонт на котле № 10 яровской ТЭЦ закончен.

Цитата со страницы мэрии Ярового в instagram Ремонтные работы на ТЭЦ Ярового завершены

«Котел растопили, в 5:30 он начал подавать тепло в сеть, температура теплоносителя повышается. К середине дня планируется довести температуру до нормативного значения — 65 градусов на подаче. Работы по ремонту котла № 9 завершаются», — пояснили в профильном министерстве.

Ранее пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев известил, что все необходимые для ремонта материалы имеются.

По данным со страницы в instagram мэрии Ярового, ремонтные работы были завершены в 5:30 по местному времени, в настоящее время работают два котла, температура теплоносителя стабилизируется.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 декабря, мэрия Ярового предупредила о вероятном понижении температуры в домах из-за выхода их строя двух котлов на муниципальной ТЭЦ.

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