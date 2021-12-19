Пекин, , 06:32 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали сейсмологи на западе материковой части Китая. Об этом 19 декабря сообщает геологическая служба США.

Землетрясение Yaelo

Подземные толчки были зарегистрированы в 02:54 мск, эпицентр располагался в 441 км от города Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (население около 138 тыс. человек).

Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,0, которое произошло у побережья города Яньчэн провинции Цзянсу на востоке Китая.

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