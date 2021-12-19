Нью-Йорк, США, , 06:08 — REGNUM Один человек погиб, ещё один получил ранение в результате стрельбы на улицах Нью-Йорка. Об этом 18 декабря сообщает издание The New York Post.

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Первый инцидент произошёл в Бруклине, жертвой перестрелки стал 30-летний мужчин, он скончался на месте происшествия до приезда полиции. Подозреваемый в стрельбе, 31-летний мужчина, был задержан полицией. В настоящее время ему предъявлено обвинение в убийстве.

Второй инцидент произошёл в Бронксе, через небольшое время после первого. По предварительным данным, произошла перестрелка между мужчинами, у которых возник конфликт из-за женщины. В результате происшествия пострадал мужчина 28 лет, он был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Стрелявший разыскивается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и 14 пострадавших в результате стрельбы на панихиде в американском штате Техас.

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