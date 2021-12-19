Женева, Швейцария, 19 декабря, 2021, 05:41 — ИА Регнум. Причины задержки одобрения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пояснила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис 18 декабря в беседе с RT.

Тверскаяобласть.рф Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Харрис отметила, что процесс оценки российской вакцины продолжается, в настоящее время изучается техническое досье на «Спутник V». Также представитель ВОЗ уточнила, что организация ждёт дополнительную информацию от России.

Кроме того, Харрис опровергла утверждение о том, что ВОЗ, якобы, лицензирует только вакцины западного производства. В качестве примера Харрис назвала уже признанные ВОЗ вакцины из Китая и Индии.

Представитель ВОЗ уточнила, что и для ряда стран «традиционного Запада» процесс одобрения вакцин занимает длительное время, так как организация требует предоставления всей технической информации по препарату.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одобрении ВОЗ экстренного применения вакцины Covovax, производства Индийского института сыворотки по лицензии американской фармакологической компании Novavax.