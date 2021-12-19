Багдад, , 05:19 — REGNUM Ракетному обстрелу подверглась «зелёная зона» в столице Ирака, городе Багдаде, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства. Об этом 19 декабря сообщает Agence France-Presse (AFP).

Пуск ракеты ArsenG

По данным агентства, полученным от сил безопасности Ирака, первая из выпущенных ракет была сбита в воздухе зенитной системой C-RAM, а вторая упала на площадь, повредив два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.

«Зелёная зона» Багдада, к которой примыкает международный аэропорт, достаточно часто подвергается миномётным и ракетным обстрелам, нередко с применением самодельных пусковых установок. В подавляющем большинстве случаев такие обстрелы не приводят к жертвам среди гражданского населения и к существенному материальному ущербу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подрыве заминированного автомобиля на юго-востоке Ирака, жертвами которого стали семь человек.

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