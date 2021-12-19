Тегеран, 19 декабря, 2021, 08:19 — ИА Регнум. 18 декабря Али-Асгар Хаджи, старший советник министра иностранных дел Ирана, и специальный посланник Швеции по Йемену Питер Семнеби на встрече в Тегеране рассмотрели последние события в раздираемой войной стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Оба дипломата изучили пути дальнейшего сотрудничества между Ираном и Швецией в связи с целью разрешения кризиса в Йемене.

Хаджи подчеркнул необходимость поиска политического решения йеменского кризиса, подчеркнув при этом важность проведения йеменских переговоров и формирования всеобъемлющего правительства в стране.

Шведский представитель, со своей стороны, подтвердил роль Ирана в восстановлении мира в Йемене и во всем регионе.

Он также подробно остановился на усилиях Организации Объединенных Наций по установлению режима прекращения огня в стране, снятию экономической блокады йеменского народа и восстановлению политического диалога, высоко оценив данные шаги.