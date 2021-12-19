Тегеран, 19 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Продолжая серию внутригосударственных поездок с момента вступления в должность иранский президент Сейед Ибрагим Раисипосетил провинцию Йезд во главе высокопоставленной делегации. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 18 декабря.

В сопровождении членов своего кабинета президент Исламской Республики прибыл в Йезд и был торжественно встречен генерал-губернатором провинции, народными представителями в иранском парламенте, высокопоставленными политическими деятелями, а также провинциальными учеными и священнослужителями.

Выступая перед прессой в аэропорту Йезда, Ибрагим Раиси отметил, что он и его советники намерены провести несколько встреч с местными властями, чтобы получить необходимую информацию о текущих проблемах, с которыми сталкиваются провинциальные жители.

По итогам данного визита действующее правительство страны проведёт подробный обзор ситуации в иранской провинции с целью дальнейшего решения насущных социально-экономических вопросов.