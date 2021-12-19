Кейптаун, 19 декабря, 2021, 04:08 — ИА Регнум. Как минимум 14 человек погибли, четыре пострадали в результате ДТП с двумя микроавтобусами в центральной части Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба департамента транспорта страны.

ДТП

Авария произошла рано утром 18 декабря на автотрассе возле города Рейц в провинции Фри-Стейт. На месте ДТП погибли 14 человек, ещё трое госпитализированы в тяжёлом состоянии, у одного пострадавшего лёгкие травмы. Уточняется, что столкновение транспортных средств произошло после выезда одного из микроавтобусов на полосу встречного движения при попытке обгона.

Министр транспорта Фикиле Мбалула выразил соболезнования родным и близким погибших и передал пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Мбалула призвал водителей быть внимательнее на дорогах страны и соблюдать ПДД, так как в стране начался массовый сезон отпусков, который характеризуется увеличением трафика.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших в результате ДТП в Нигерии.