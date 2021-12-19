Лондон, , 03:39 — REGNUM Спецпредставитель Великобритании по Brexit и международной политике Дэвид Фрост оставил свой пост из-за разногласий с премьер-министром Борисом Джонсоном. Об этом 18 декабря сказано в письме, распространённом канцелярией Джонсона.

Brexit Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Фрост отметил, что в течение двух с половиной лет он руководил процессом выхода Великобритании из Евросоюза. В течение этих лет, поясняет Фрост, удалось вернуть Великобритании свободу и независимость и начать построение отношений с Евросоюзом.

По словам Фроста, он и Джонсон договорились об уходе Фроста со своего поста в январе, но спецпредставитель по Brexit «был разочарован» тем, что план действий стал достоянием общественности. По этой причине Фрост посчитал правильным покинуть свой пост немедленно.

Кроме того, Фрост дал понять, что причиной его увольнения стали разногласия по некоторым внутриполитическим вопросам с главой правительства. Газета The Mail on Sunday сообщала, что Фрост намерен подать в отставку из-за ввода правительством требования об обязательном предъявлении кода, подтверждающего вакцинацию, для прохода на массовые мероприятия. Также Фрост был возмущён повышением налога на социальное страхование правительством Джонсона в сложных для жителей Британии условиях пандемии. Разногласия с Джонсоном были у Фроста и по вопросу углеродной нейтральности. Фрост считает неоправданно высокими издержки при переходе на зелёную энергетику.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рейтинг одобрения деятельности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона упал до рекордно низких показателей за период его работы на указанном посту.

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