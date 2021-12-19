Кейптаун, , 02:48 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали сейсмологи в Индийском океане у побережья Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом 18 декабря сообщает геологическая служба США.

Землетрясение Zeml.info

Эпицентр подземных толчков находился в 1596 км на юго-восток от населённого пункта Порт-Альфред, в котором проживает около 18 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине десяти километров.

Информация о возможных пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,1, которое было зарегистрировано на юге Греции.

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