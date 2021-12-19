Париж, , 02:27 — REGNUM Массовое шествие, перешедшее в столкновения с полицией, устроили футбольные фанаты сборной Алжира на Елисейских полях в Париже после победы национальной команды в Кубке арабских наций по футболу. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба полиции Парижа в Twitter.

Уличные беспорядки OpenClipart-Vectors

Префектура Парижа предупредила болельщиков о недопустимости массовых мероприятий и скоплений людей в центре города. Но фанаты вышли в ответ на Елисейские поля и начали там жечь файеры и бросать их в сотрудников полиции. Полицейские применили перцовый спрей и стали разгонять толпу.

Всего полицией города было составлено 130 протоколов о правонарушениях в отношении футбольных болельщиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене матча 1/32 Кубка Франции с участием футбольных клубов «Париж» и «Лион», который проходил 17 декабря, из-за бесчинствующих болельщиков.

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