Берлин, , 02:06 — REGNUM Великобританию внесли в список стран, в которых широко распространены мутации коронавируса, из-за штамма «Омикрон». Об этом сообщил институт Роберта Коха, специализирующийся на вирусологии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Добавление в список зон распространения мутаций ведёт к ограничениям на поездки в страну. В частности, все прибывающие в Германию из Великобритании будут отправлены на двухнедельный карантин, вне зависимости от факта вакцинации. В настоящее время в списке таких стран в основном страны африканского континента: Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Эсватини, ЮАР.

В Великобритании выявлено уже 24,9 тыс. случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон», из них десять тысяч случаев подтверждено за последние 24 часа. Также известно и об одном летальном исходе после заражения «Омикроном».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер выступила против закрытия школ из-за угрозы распространения коронавируса.

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