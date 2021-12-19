19 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили планы по созданию в России приложения для того, чтобы простые граждане могли фиксировать нарушения ПДД и добиваться штрафа для таких водителей.

Тимур Кондратьев, , 09:07 — REGNUM Приложение «Народный инспектор», которое вскоре будет создано в России, позволяющее штрафовать нарушителей ПДД на основе данных фотографий и видео от граждан, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 19 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

»Даже прочесть такое противно. Стучать призывают. Подгаживать. Замечательные перспективы», — поделилась своим мнением Екатерина К.

Некоторые комментаторы выступили решительно против появления такого приложения, которое станет легальной основой для доносительства одних граждан на других.

«Я против стукачества, однако на дороге встречаются такие уроды, которых я бы с удовольствием наказал с помощью такого приложения», — пишет Макс В.

Автомобильное движение Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Другие же отмечают, что без народного контроля властям в любом случае не достичь желаемого уровня безопасного движения на территории Российской Федерации.

«Интересное кино. Люди хотят жить как в «цивилизованных западных странах», а следить за соблюдением законов не хотят. Стукачество — это воровское понятие, его придумали те, кто хочет заниматься незаконными вещами и чтобы им ничего за это не было. Тем временем в Вашингтоне даже сорт травы на лужайке перед домом нельзя поменять без согласия соседей, как и фонарь над крыльцом. Так что сравнивайте и делайте выводы», — обращается Мария Ш.

Часть людей полагает, что штрафы приходят только тем, кто нарушает правила дорожного движения, так что тем, кто ездит согласно этим правилам, переживать по поводу такого приложения не стоит.

«Нарушители взбунтовались! Ребята, так вы водите по правилам и не будет тогда на вас никаких доносов. Очень много нарушителей на дорогах, с этим нужно что-то делать. Хорошая инициатива, я поддерживаю», — написала Дина Л.

Ряд пользователей указывает на то, что такое приложение может быть не до конца продуманным, что приведёт в итоге к постоянным претензиям со стороны водителей, которые уверены в своей правоте.

«С одной стороны — это правильная идея. Автохамы достали уже. Но вот очень много вопросов к тому, как реализовать всё это дело. Например, одно нарушение могут сфотографировать несколько неравнодушных граждан и кто в таком случае будет разбираться в том, что это одно, а не десять нарушений?! Это будет настоящий бардак!» — считает Александр Б.

ПДД © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто убеждены, что если бы государство действительно было заинтересовано в безопасном дорожном движении, то оно применяло бы совершенно иные подходы, а не использовало один лишь только кнут в отношении водителей.

«А давайте наоборот: проездил год без штрафов — на те, держи, премия! И стучать не надо. Не на кого будет, все будут водить как паиньки, лишь бы денежку себе заработать. И люди добрее станут друг к другу. И стимул появится безопасно водить. А вот те, кто постоянно придумывает новые способы штрафовать людей, достали уже со своими грёбанными инициативами. Качаете всё из народа и качаете, ненасытные», — указывает Александр Л.

Напомним, 17 декабря портал Autonews опубликовал материал, согласно которому в России создадут специальное приложение «Народный инспектор», которое позволит штрафовать нарушителей ПДД на основе данных фотографий и видео от граждан. Приложение будет создано на базе «Помощника Москвы», и до 1 июля 2022 года правительство Российской Федерации должно будет внести соответствующие изменения в законодательство.