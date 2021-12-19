Щелковский район, Московская область, , 00:47 — REGNUM Военно-транспортные самолеты Ил-76 Минобороны России, на борту которых находятся около 200 граждан, эвакуированных из Афганистана, приземлились на аэродроме Чкаловский в Московской области. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба Минобороны России.

Ил-76 Andrey Rakul

Военно-транспортные самолеты Ил-76, задействованные в эвакуации граждан из Афганистана, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области. На борту самолёта в Россию прибыли около 200 граждан РФ и Афганистана. Пассажиры проходят транспортный и таможенный контроль.

Авиационная группировка из трёх военно-транспортных самолётов была создана министром обороны РФ Сергеем Шойгу по распоряжению президента России Владимира Путина для вывоза граждан из Афганистана. Планируется, что самолётами Минобороны РФ будет вывезено около 300 граждан России, Киргизии и граждан Афганистана, которые будут проходить обучение в российских вузах.

Это уже четвёртая эвакуация граждан с территории Афганистана, всего с августа по декабрь военно-транспортными самолётами Минобороны было эвакуировано около 770 граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. При этом в Кабул было доставлено свыше 100 тонн гуманитарного груза.

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