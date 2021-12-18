Мехико, 19 декабря, 2021, 00:17 — ИА Регнум. Как минимум пять человек погибли, ещё 25 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса, тягача с прицепом и легкового автомобиля на северо-востоке Мексики. Об этом 18 декабря сообщила спасательная служба в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в штате Тамаулипас, на автотрассе между городами Сьюдад-Виктория и Матаморос. По предварительным данным, причиной аварии стало грубейшее нарушение правил дорожного движения. После столкновения произошло возгорание автобуса, в результате автобус и легковой автомобиль выгорели полностью.

На месте происшествия погибли пять человек, ещё 25 человек были госпитализированы с травмами и ожогами разной степени тяжести. Представители властей начали расследование причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о как минимум 20 пострадавших в результате столкновения и последующего падения в овраг пикапа и автобуса на западе Мексики.