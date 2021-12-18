Москва, 18 декабря, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Более 546 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России. Об этом 18 декабря сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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«За последние сутки проведено 546 тысяч тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 18 декабря остаются 1 565 912 человек».

Отмечается, что всего в стране проведено более 234,5 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 18 декабря федеральный оперативный штаб сообщил, что за истекшие сутки в РФ зарегистрировано 1076 смертей от последствий COVID-19.