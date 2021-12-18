Москва, , 23:34 — REGNUM Бизнесмен Роман Абрамович, который является владельцем лондонского футбольного клуба «Челси», получил в начале 2021 года гражданство Португалии. Об этом сообщил Forbes близкий к бизнесмену источник.

Роман Абрамович Marina Lystseva

По словам источника, благодаря закону Португалии о возвращении, который позволяет потомкам сефардских евреев и евреев, насильно обращенным в христианство, получить гражданство Абрамович и получил новый паспорт.

Отмечается, что с 2015 года в Португалии действует программа помощи потомкам изгнанных в XV веке сефардских евреев.

Собеседник Forbes рассказал, что уже много лет бизнесмен изучает историю своей семьи.