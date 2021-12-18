Вашингтон, 18 декабря, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден готовится выступить с обращением к нации в связи с распространением штамма коронавирус «Омикрон», сообщает NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Байден выступит с речью во вторник (21 декабря) о распространении «Омикрона». Он расскажет о новых шагах администрации для помощи сообществам», — передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что появление нового штамма коронавируса «Омикрон» на фоне распространения варианта «Дельта» стало полной неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Читайте также: В США не ожидали появления штамма «Омикрон», заявила Камала Харрис