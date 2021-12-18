Орел, , 23:15 — REGNUM Глава УГИБДД по Орловской области, а также двое его подчинённых подозреваются в мошенничестве. В отношении сотрудников полиции на основании материалов УФСБ России по Орловской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин.

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По предварительным данным следствия, руководитель УГИБДД по региону и остальные фигуранты уголовного дела подозреваются в том, что получали деньги за занятия в Орловском юридическом институте за занятия, которые фактически не проводились.

«Указанные должностные лица с 2017 по 2021 годы, занимая должности доцентов по совместительству одной из кафедр ФГКОУ ВО «ОрЮИ МВД им. В.В. Лукьянова», ввели руководство данного высшего учебного заведения в заблуждение и в нарушение должностных инструкций не проводили все виды учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием, получая при этом денежное довольствие», — уточнил представитель СУ СКР.

Следственными органами проводятся необходимые следственные действия, обыски, выемки.