Саратов, , 22:52 — REGNUM По факту аварии с участием автобуса во Фрунзенском районе города Саратова, в результате которой пострадали несколько человек, проводится проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области.

Автомобиль СК РФ Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

ДТП произошло 18 декабря на пересечении улиц Новоузенская и 2-ой Детский проезд. По предварительным данным, автобус с пассажирами съехал с дороги и врезался в припаркованные во дворе жилого дома автомобили.

«Следственным отделом … организована доследственная проверка по факту ДТП с участием пассажирского автобуса», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.