Саратов, 18 декабря, 2021, 22:52 — ИА Регнум. По факту аварии с участием автобуса во Фрунзенском районе города Саратова, в результате которой пострадали несколько человек, проводится проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Автомобиль СК РФ

ДТП произошло 18 декабря на пересечении улиц Новоузенская и 2-ой Детский проезд. По предварительным данным, автобус с пассажирами съехал с дороги и врезался в припаркованные во дворе жилого дома автомобили.

«Следственным отделом … организована доследственная проверка по факту ДТП с участием пассажирского автобуса», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.