Момбаса, Кения, 18 декабря, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Леопард забрел в дом на юго-востоке Кении после того, как сбежал из национального парка Цаво. Рейнджерам удалось поймать его и вернуть обратно в заповедник. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Животное проникло в город Вои, расположенный в 150 километрах от Момбасы, второго по величине города в стране. На видео, опубликованном в Интернете, видно, как рейнджеры несут усыпленного леопарда, накрыв его голову тканью.

Представительница Службы охраны дикой природы Кении описала этот случай как «обычный», ведь такое здесь происходит постоянно, добавив, что никто из местных жителей не пострадал.

В последние годы участились случаи освобождения животных из заповедников. В июле этого года лев из национального парке Найроби вызвал панику, разгуливая по одному из кенийских городов.

Иногда подобные случаи принимают трагический оборот. В декабре 2019 года лев до смерти растерзал человека недалеко от парка Найроби. В марте 2016 года еще один такой зверь покалечил кенийца, после чего был застрелен.

Работники Службы охраны природы утверждают, что животные испытывают растущее давление по мере роста городов. По их словам, львы и другие кошачьи не покидают пределов парка и не забредают в населенные пункты, подчеркивая, что это люди заняли среду обитания животных.