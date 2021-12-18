Нигерия, 18 декабря, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Виктор Оке, студент Университета Нигерии, расположенного в Осогбо, столице штата Осун, был подожжен на костре своими одногруппниками. Представитель государственной полиции штата Емиси Опалола подтвердил преступление. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте университета, учащийся, подвергшийся нападению, учился на последних курсах университета. Представитель учебного заведения Адемола Адесоджи сообщил, что об инциденте стало известно после того, как Оке не присутствовал на экзаменах. Затем администрация университета связалась с его родителями, которые сообщили им, что на него напали студенты, которые насильно заставили его присоединиться к своей религии.

«Они забросали его камнями и, не остановившись на этом, подожгли его, прежде чем люди сняли его с огня», — говорится в пресс-релизе.

Нигерийцы начали выкладывать видео с Виктором в социальных сетях, в котором видно, как его окунают в воду и одновременно избивают, после чего поджигают на костре. Слышно, как Виктор кричит, что «не хочет поклоняться богам». В университете сообщили, что в настоящее время пострадавший проходит курс лечения.