На Украине заявили о желании получить от Запада наступательное вооружение
Киев, 18 декабря, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Западные партнеры Украины должны предоставить Киеву не только оборонительное, но и наступательное вооружение, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
По его словам, Киеву нужна «радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита и услививать флот».
Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке вторжения РФ на Украину. Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Москва якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года.
В Москве неоднократно ранее заявляли, что Россия не является стороной военного конфликта в Донбассе. Как отметил президент РФ Владимир Путин, Запад продолжает дежурно обвинять Россию, ДНР и ЛНР в нарушении Минских соглашений, при этом не указывая конкретных нарушений.