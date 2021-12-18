Киев, 18 декабря, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Западные партнеры Украины должны предоставить Киеву не только оборонительное, но и наступательное вооружение, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

«Если правительство Дании <…> займет жесткую позицию и станет контактировать с партнерами, в том числе из стран НАТО и ЕС, и будет реальная помощь вооружением, технологиями для Украины, то это остановит агрессора и он не пойдет в наступление. Вооружением, имею в виду, не только защитного характера, но и наступательного», — сказал он на брифинге по итогам переговоров с министром обороны Дании Трине Брамсен.

«Защищаться мы будем сами, но помогите нам», — добавил он.

По его словам, Киеву нужна «радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита и услививать флот».

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке вторжения РФ на Украину. Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Москва якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года.

В Москве неоднократно ранее заявляли, что Россия не является стороной военного конфликта в Донбассе. Как отметил президент РФ Владимир Путин, Запад продолжает дежурно обвинять Россию, ДНР и ЛНР в нарушении Минских соглашений, при этом не указывая конкретных нарушений.