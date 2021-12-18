Аддис-Абеба, 18 декабря, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение независимого расследования нарушений прав человека в ходе конфликта в Эфиопии после заявления высокопоставленного чиновника ООН о массовых арестах и преступлениях, совершаемых обеими сторонами столкновения. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Власти Эфиопии сообщили, что «крайне разочарованы» таким решением, назвав его «политически ангажированным», и зареклись не сотрудничать с ООН.

«Эфиопия хотела бы в очередной раз подчеркнуть, что она не станет сотрудничать с созданным механизмом, навязанным против нашего согласия, — отметило эфиопское Правительство. Больше никаких двойных стандартов, никаких односторонних принудительных мер и никакого вмешательства во внутренние дела под предлогом защиты прав человека».

Кроме того, Европейский союз (ЕС) и другие западные государства выдвинули резолюцию об учреждении группы экспертов в составе трех человек сроком на один год для сбора доказательств и выявления виновных в нарушениях прав человека в Эфиопии с целью проведения судебных разбирательств. ООН одобрила данную резолюцию, несмотря на возражения со стороны Эфиопии, отвергнув все обвинения.

«Ряд этих нарушений может быть приравнен к преступлениям против человечности и срочно требует дальнейшего расследования независимыми экспертами», — говорится в заявлении представительства ЕС при ООН .

Тысячи эфиопцев погибли и миллионы бежали из страны в результате конфликта между федеральными войсками и повстанческими силами в лице Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), который сохранял положение правящей структуры в правительстве Эфиопии в течение почти 30 лет.