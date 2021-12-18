Амстердам, 18 декабря, 2021, 22:39 — ИА Регнум. В Нидерландах из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» ввели жесткий карантин. Об этом 18 декабря заявил и.о. премьер-министра страны Марк Рютте на пресс-конференции.

Нидерланды

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«Нидерланды опять вынуждены закрыться (из-за распространения штамма «Омикрон»)», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 14 декабря и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил журналистам, что ещё на месяц продлеваются в стране введённые из-за COVID-19 ограничения.

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