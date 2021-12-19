Аддис-Абеба, , 00:01 — REGNUM Эфиопские власти должны немедленно освободить всех задержанных журналистов и прекратить использовать чрезвычайное законодательство для их ареста, заявил Комитет защиты журналистов (КЗЖ). Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Международная организация обратилась с таким призывом после того, как полиция в Эфиопии арестовала внештатного журналиста американского новостного агентства Associated Press и еще двух местных репортеров. В общем сложности в 2021 году под стражей оказались 488 журналистов, еще 46 — были убиты.

Журналисты, работающие в Эфиопии, сталкиваются с ограничениями в связи с чрезвычайным положением, объявленным правительством в прошлом месяце по всей стране на фоне конфликта между национальными вооруженными силами и боевиками группировки Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ). С тех пор, как был издан указ о чрезвычайной ситуации, под арестом оказалось 14 журналистов в государстве Африканского рога.

«Закон о чрезвычайном положении в Эфиопии предоставляет сотрудникам органов безопасности очень широкие полномочия на арест, приостанавливает право на надлежащую правовую процедуру, фактически запрещает журналистам выражать критику и подрывает работу СМИ», — подчеркнул представитель КЗЖ в странах Африки южнее Сахары Мутоки Мумо.

Помимо этого, эфиопские власти запретили гражданам «использовать те или иные типы медиа-платформ для прямой или косвенной поддержки террористической группировки», подразумевая НФОТ, и предупредили о последствиях для всех, кто проигнорирует это распоряжение. В зоне конфликта полностью отключена мобильная связь. Также сюда перекрыт доступ всем журналистам.