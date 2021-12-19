Бени, Конго, , 00:02 — REGNUM Власти ДРК объявили об окончании 13-ой по счету вспышки вируса Эбола, начавшейся 8 октябре. В ходе нее были заражены 11 человек, шесть из которых скончались. Очагом распространения заболевания стала провинция Северное Киву. Здесь же в 2018 году началась эпидемия вируса Эбола, в результате которой погибло более 2200 человек. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

«Конголезские работники сферы здравоохранения смогли предотвратить масштабную передачу инфекции и спасти жизни людей, — отметила Матшидисо Моэти, директор Регионального бюро для стран Африки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). — Каждая вспышка заболевания дарит важный опыт».

Как сообщила ВОЗ, исследования показали, что, по всей видимости, новые случаи заражения этим смертоносным вирусом возникли из-за сохранения вируса среди небольшого числа населения после эпидемии 2018−2020 гг. Ученые ранее документировали случаи, когда люди, пережившие Эболу, непреднамеренно заражали других спустя долгое время после выздоровления. Кроме того, врачи предупреждали, что вирус может сохраняться в сперме мужчин, переводивших вирусом, на протяжении более года. Также подчеркивается, что провинция Северное Киву особенно уязвима перед этим заболеванием из-за активной деятельности множества вооруженных группировок.

Известно, что органы здравоохранения ДРК вакцинировали более 1800 человек с помощью недавно одобренной вакцины ERVEBO, которая была разработана фармацевтической компанией MSD.