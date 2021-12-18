Антананариву, 19 декабря, 2021, 00:03 — ИА Регнум. Двое граждан Франции Поль Рафанохарана, советник мадагаскарского президента, и Филипп Франсуа, бывший полковник французских вооруженных сил, были приговорены к 10 и 20 годам тюремного заключения соответственно по обвинению впопытке покушения на главу Мадагаскара Андри Радзуэлину. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Еще 20 человек были также приговорены к лишению свободы за пособничество в организации убийства президента. В числе заключенных оказались жена Рафанохарана и бывший премьер-министр Мадагаскара Виктор Рамахатра. Оба получили пятилетний тюремный срок.

Адвокаты французских граждан планируют обжаловать приговор.

«Я не ожидал такого. Решение было вынесено несправедливо. Данное дело имеет политизированный характер», — отметил один из адвокатов.

Власти Мадагаскара заявили, что смогли раскрыть детали заговора, получившего название «Аполлон 21», благодаря получению доступа к электронной почте участников преступления, их оружию и денежным средствам.

Арест участников заговора произошел в июле этого года. Шесть человек, двое из которых — французы, были осуждены за покушение на главу государства. Впоследствии были обнаружены другие причастные к преступлению лица.

47-летний Радзуэлин впервые пришел к власти в Мадагаскаре в марте 2009 года в результате переворота, осуществлённого при поддержке военных. Ему удалось победить на последних выборах в декабре 2018 года. Однако голосование было омрачено демонстрациями, организованными Марком Равалуманана, проигравшим на выборах кандидатом.