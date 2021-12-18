Тегеран, 18 декабря, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Европейские участники переговоров по ядерной сделке с Ираном неоднократно искажали в своих публичных заявлениях ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«Уже не в первый раз западные государства прибегают к искажению правды и предоставляют неверную информацию», — заявил он.

По его словам, «три европейские страны хотели столь нереалистичными заявлениями каким-то образом сгладить собственную инициативу вернуться раньше в свои столицы».