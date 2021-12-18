Москва, , 22:23 — REGNUM Аппетит теряют пациенты с любым штаммом коронавируса. Об этом сообщила РБК инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Елена Мескина.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Пациенты при заражении любым штаммом теряют аппетит, — сказала Мескина. — Не знаю, почему это выплыло именно для «Омикрона».

По ее словам, даже при легких формах коронавируса пациенты теряют чувство вкуса и обоняния.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович также согласилась с мнением Мескиной.

По ее словам, COVID-19 у пациентов вызывает понижение настроения, что может сказаться на аппетите.

Как передавало ИА REGNUM, ранее британские ученые проанализировали ответы пользователей приложения ZOE COVID Study, которое устанавливают на гаджеты пациентам с COVID-19. По данным исследователей, редкий для нового штамма симптом — потеря аппетита — встречается у некоторых пациентов.