Тбилиси, , 22:13 — REGNUM Рабочие китайской компании Sinohydro Corporation Limited, которая занимается строительством в Грузии скоростной магистрали Восток — Запад, 18 декабря вышли на забастовку. Об этом сообщает телеканал «Формула».

Давид Сикейрос. Забастовка

По данным журналистов, на участке работ возле села Сурами Хашурского муниципалитета края Шида-Картли рабочий упал с моста. Протестующие заявляют, что это связано с пренебрежением мер безопасности в компании.

«Умер парень. В первую очередь нас интересует, какую компенсацию получит его семья. Также нас интересует подписанный нами контракт. Они должны выполнять то, что там прописано — это касается безопасности, положенного отпуска, часов отдыха», — сказал журналистам один из протестующих.

Сообщается, что руководство компании пока не вышло к рабочим. В связи с гибелью человека возбуждено уголовное дело.