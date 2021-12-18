Москва, , 22:08 — REGNUM Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров пробежал ледовый марафон в Антарктиде и вошел в ТОП-10 среди мужчин. Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, пробежал Антарктический ледовый марафон (42,195 км) за 4 часа 58 минут и 9 секунд и вошел в ТОП-10 лучших марафонцев, а также дополнительно преодолел еще 10 километров после окончания соревнования. Итого Алексей Комиссаров пробежал более 52 километров по ледовой поверхности Антарктиды за 6 часов 27 минут и 40 секунд.

Алексей Комиссаров АНО «Россия — страна возможностей»

Антарктический ледовый марафон (Antarctic Ice Marathon) считается одним из сложнейших экстремальных марафонов на планете. В этом году он состоялся в 16-й раз. Погодные условия и рельеф местности меняются от года к году. Температура воздуха на территории забега колеблется от 10 до 20 градусов Цельсия ниже нуля. Осадков в ледяной пустыне выпадает не более 50 мм в год. Старт проходит на классической марафонской дистанции 42,195 км. Гонка включает в себя индивидуальное соревнование с разделением на мужчин и женщин. Траектория марафонской гонки — это петля длинной 10,55 км, расположенная в окрестностях лагеря. Ледниковое основание, покрытое снегом — такова поверхность под ногами экстремалов. Спортсмены совершают 4 круга во время соревнования.

Антарктический ледовый марафон — самый южный марафон в мире. Всего в этом году на старт дистанции вышли 62 спортсмена, которые приехали из 20 стран мира. Алексей Комиссаров стал единственным марафонцем от России в 2021 году. Победителем марафона среди мужчин стал участник из Польши — Гжегож Богуния с результатом 3 часа 53 минуты и 2 секунды. Среди женщин победительницей стала Эвия Рейне из Латвии, установив новый рекорд среди женщин с результатом 4 часа 6 минут и 11 секунд.

Мужской рекорд соревнований 3:34:12 был установлен Уильямом Хафферти из США в 2019 году. А предыдущий рекорд женского турнира 4:20:02 принадлежал британке Фионе Оукс в 2013 году.