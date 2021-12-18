Москва, 18 декабря, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Москва стала обладателем премии Russian Creative Awards в номинации «Креативный регион года». Об этом 18 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

Премия присуждалась впервые. Церемония награждения состоялась 18 декабря в концертном зале столичного парка «Зарядье». Вместе с форумом «Российская креативная неделя» вручение премии включили в официальную программу Международного года креативной экономики в целях устойчивого развития, объявленного ООН.

«То, что Москва получила первую в истории премию Russian Creative Awards как креативный регион года, — важное для нас событие. Появление такой награды значимо для всего профессионального сообщества. Она, безусловно, будет стимулировать отрасль к дальнейшему росту. Креативный сектор столицы развивается динамично. Город старается предусмотреть для него необходимую поддержку в виде грантов, субсидий, образовательных и акселерационных программ, создания инфраструктуры», — сказала Сергунина, добавив, что в креативном секторе экономики Москвы работает около 1,1 млн человек.