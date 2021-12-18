Болонья, Италия, , 22:01 — REGNUM 18 декабря в Болонье на стадионе «Ренато Далл’Ара» «Болонья» в матче восемнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 уступила туринскому «Ювентусу» со счетом 0:2. Забитыми мячами в составе «старой синьоры» отметились Альваро Мората (Федерико Бернандески, 6') и Хуан Куадрадро (Альваро Мората, 69').

Альваро Мората Кирилл Венедиктов

Желтые карточки получили Николас Домингес (29') и Уэстон Маккенни (29'). На матче работала бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато. Ассистенты главного судьи — Филиппо Валериани и Марко Бресмес.

Составы команд:

«Болонья»: Скорупский, Сумаоро, Теате, Медель, Хики (Виола, 85'), Домингес, Сориано (Сантандер, 85'), де Сильвестри (Ольсен, 46'), Сванберг (Виньято, 80'), Барроу (Сансоне, 79'), Арнаутович.

«Ювентус»: Щенсный, де Лигт, Куадрадо, Пеллегрини (Сандро, 61'), Бонуччи, Маккенни (Бентанкур, 71'), Артур (Локателли, 61'), Рабьо, Бернандески, Мората (Жоржи, 85'), Кин (Кулушевски, 71').

Статистика матча («Болонья"/ «Ювентус»)

Удары 11/9

Удары в створ 3/6

Владение 57%/43%

Нарушения 7/19

Угловые 8/4

«Ювентус», одержав девятую победу в сезоне, набрал 31 очко, обошел «Лацио» и «Фиорентну» и поднялся на шестую строчку. «Болонья» с 24-мя очками осталась на десятом месте.