Луганск, 18 декабря, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), которые открыли 18 декабря ответный огонь по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожили двух киевских силовиков. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Вынужденным ответным огнем из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена, — говорится в сообщении Народной милиции. — По предварительным данным, уничтожены двое украинских боевиков, и один получил ранения».

Как передавало ИА REGNUM, 18 декабря представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков села Калиново погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.

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