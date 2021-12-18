Санкт-Петербург, , 21:25 — REGNUM 18 декабря вице-президент бразильского «Итернасьонала» Эмилио Папалео Зин заявил, что клуб не получал от санкт-петербургского «Зенита» предложений по трансферу 20-летнего бразильского форварда Юри Алберто: «Мы пока не получили ни одного предложения по покупке Юри Алберто», — цитирует вице-президента бразильского клуба издание «Спорт-Экспресс».

Зенит Fc-zenit.ru

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов предложит «Интернасьоналу» 14 миллионов евро за трансфер Алберто. При этом портал transfermarkt оценивает 20-летнего бразильского форварда в 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне бразильской Серии А 2021 Юри Алберто принял участие в 33-х матчах чемпионата и забил двенадцать мячей, став тем самым лучшим бомбардиром команды.