Анкара, , 21:19 — REGNUM В турецкой провинции Эрзурум на шоссе перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на свои источники.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло 18 декабря в районе деревни Месчитли. По предварительным данным, в результате аварии есть погибшие.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 24 ноября в провинции Шанлыурфа на востоке Турции в результате столкновения эвакуатора и микроавтобуса пострадали не менее 14 человек, включая нескольких детей.