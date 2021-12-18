Барселона, Испания, 18 декабря, 2021, 21:19 — ИА Регнум. 34-летний таранный форвард «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Уругвая Эдинсон Кавани перейдет в каталонскую «Барселону» в январе 2022 года. Об этом 18 декабря сообщило испанское издание Marca.

Www.psg.fr Эдинсон Кавани

В текущем сезоне Эдинсон Кавани из-за травмы сухожилия принял участие лишь в восьми матчах за «красных дьяволов», в которых отметился одним забитым мячом в ворота лондонского «Тоттенхэма».

Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» 5 октября 2020 года из французского «Пари Сен-Жермена» на правах свободного агента. Соглашение уругвайца с «манкунианцами» рассчитано до 30 июня 2022 года. Однако Эдинсон и руководство «МЮ» могут расторгнуть контракт по обоюдному согласию.