Киев, 18 декабря, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй заём для Украины в размере €300 млн, сообщили в организации.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

«Эти средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк выделил Украине на вакцинацию от COVID-19 $150 млн.

В банке отметили, что эти средства помогут укрепить национальную систему здравоохранения Украины, а также помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией коронавируса.