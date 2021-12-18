Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс предложил увеличить контингент военных сил альянса на восточной границе Европы в связи с «наращиваем военного присутствия России на границе с Украиной», пишет Spiegel.

Как пишет газета, в ходе секретных переговоров с военным руководством стран-членов НАТО Уолтерс предложил увеличить присутствие сил военного блока в странах Прибалтики, Польше, Румынии и Болгарии в рамках миссии «Enhanced Forward Presence» (EFP).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гарантий непродвижения НАТО на восток потребовал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря в ответ на претензии к действиям ВС РФ «вблизи границ Украины».

Накануне, 17 декабря, российский МИД опубликовал соответствующие проекты договоров с США и НАТО.

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